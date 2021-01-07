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Hereke esnafı hukuk fakültesinin açılacağı günü bekliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.01.2021 13:59 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke esnafının işlerinin canlanmasına da katkı sağlayacak Hukuk Fakultesi’nin taşınacağı yeni kampüs inşaatını hızla tamamlayacakları müjdesini verdi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke’de esnaflarla buluştu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke esnafının işlerinin canlanmasına da katkı sağlayacak Hukuk Fakultesi’nin taşınacağı yeni kampüs inşaatını hızla tamamlayacakları müjdesini verdi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke’de esnaflarla buluştu. Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile belediye meclis üyeleri Cengiz Öztürk ve Murat Gülbiçim’inde ziyarete katıldı. Başkan Söğüt ilk olarak Hereke Agah Ateş Muhtarı Halil Vardar ve Hereke Hacı Akif Mahalle Muhtarı Şadan Biçer’i ziyaret etti. Bölgede yapılacak çalışmalar üzerine gerçekleştirilen istişareler sonrasında Başkan Söğüt esnaf ziyaretlerinde bulundu. Hereke’nin değerini arttıracak çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşlar Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederken, Başkan Söğüt de “Daha yapacak çok işimiz var” dedi.
Başkan Söğüt, “Hereke’nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Altyapısını daha önce tamamlamıştık. Üst yapı noktasında da her dönem çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hereke, tarihi değerleri ile ön plana çıkan bizler için önemli bir bölge. Hereke Kalemizin restorasyonunu tamamladık ve çok güzel oldu. Etkinliklerle beraber daha da canlandıracağız. Hereke aynı zamanda bir öğrenci kenti. Şimdi Kocaeli Üniversitesi’ne yer tahsisi yapacağız ve Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu’nu da bölgeye getireceğiz” diye konuştu.
Herekeli esnafların ekonomik açıdan güçleneceğini belirten Başkan Söğüt, “Sayın rektörümüz ile ilerleyen günlerde bu konuda protokolü imzalayarak hızlıca projeyi hayata geçireceğiz. Yeni fakültenin gelmesi Herekeli esnafımızın ekonomik alanda da güçlenmesine vesile olacaktır. Bu kararı alırken de ‘biz istedik, yapıyoruz’ demedik. Daha önceki gelişlerimizde de sizlerin görüşlerini aldık. Esnafımız olumlu bakıyor” şeklinde konuştu.

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