Herkes bu haberi bekliyordu, Icardi kendisi açıkladı! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi performansıyla taraftarı adeta mest ediyor. Arjantinli oyuncu gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılılar'ın sevgilisi olurken, sezon sonu PSG'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

"KALMAK İSTİYORUM"

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

"BURADA BANA ÇOK İLGİ VAR"

"Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullandı.

10 GOL 7 ASİST

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi. Icardi, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistle oynayarak büyük beğeni topladı.

