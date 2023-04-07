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Herkes bu haberi bekliyordu, Icardi kendisi açıkladı! Sezon sonunda ayrılacak mı?

07.04.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başı Fransız devi PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi performansıyla mest ederken, sezon sonunda sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Fransa'ya dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Arjantinli yıldız geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Herkes bu haberi bekliyordu, Icardi kendisi açıkladı! Sezon sonunda ayrılacak mı?
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi performansıyla taraftarı adeta mest ediyor. Arjantinli oyuncu gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılılar'ın sevgilisi olurken, sezon sonu PSG'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

"KALMAK İSTİYORUM"

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Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

"BURADA BANA ÇOK İLGİ VAR"

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"Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullandı.

10 GOL 7 ASİST

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi. Icardi, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistle oynayarak büyük beğeni topladı.

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