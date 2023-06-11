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Herkes bunu merak ediyordu! MasterChef All Star'da Somer Şef gizemi çözüldü! İşte yerine gelen isim...

11.06.2023 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star için heyecanlı geri sayım sürüyor. Fenomen yemek programının bu akşam yayınlanan fragmanında Somer Şef'in olmaması dikkatlerden kaçmadı. Programın izleyicileri Somer Sivrioğlu'nun olmayışına tepki gösterdi.

Herkes bunu merak ediyordu! MasterChef All Star'da Somer Şef gizemi çözüldü! İşte yerine gelen isim...

MasterChef All Star'da Somer Şef depremi yaşanıyor. Fenomen yemek programında 2019 yılından beri jürilik yapan Somer Sivrioğlu, yayınlanan All Star fragmanlarında yer almadı. Yerine ise fragmanda görülen Şef Yılmaz Öztürk'ün geldiği iddia edildi.

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MasterChef All Star çekimleri son hız devam ediyor. 2018 - 2022 yıllarında yarışan başarılı yarışmacıların eleme usulüyle seçileceği 2023 MasterChef All Star'da yeni fragman yayınlandı.

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Yayınlanan son fragmanda İlk olarak 2018 - 2019 yıllarında yarışan yarışmacıların kendi aralarında elemeden geçeceği anlaşıldı.

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Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yanında Somer Sivrioğlu'nu göremeyen izleyiciler duruma tepki gösterdi.

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Mehmet Şef'in bir diğer Şef Yılmaz Öztürk'ü stüdyoya davet etmesiyle birlikte Somer Şef'in yerine Yılmaz Öztürk'ün geleceği iddia edildi.

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SOMER ŞEF'E HAPİS ŞOKU

Geçtiğimiz sezonun canlı yayınlanan finalinde MasterChef All Star haberini veren Somer Sivrioğlu, yeni sezon fragmanlarının hiçbirinde yer almadı.

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Geçtiğimiz günlerde Somer Şef'in restoranının duvarının çökmesi sonucu bir ölüm ve bir yaralanma durumu yaşanmıştı.

Konu ile ilgili Şef Somer Sivrioğlu 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor. Beşiktaş’ta 20 Mayıs 2022’de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.

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Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Nisa Serin, "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu’nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz" diye konuşmuştu.

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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı ertelemişti.

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