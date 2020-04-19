YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Herkes evde, onlar çalışıyor

Herkes evde, onlar çalışıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde hem hayvanlarını otlatıyor hem de onların bakımını yapıyor.Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçilerin muaf olmasıyla beraber, vatandaşlar günlerini hayvanlarının bakımına ayırıyor.

Kayseri’nin Develi ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde hem hayvanlarını otlatıyor hem de onların bakımını yapıyor.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçilerin muaf olmasıyla beraber, vatandaşlar günlerini hayvanlarının bakımına ayırıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayıp akşama kadar hayvanlarını otlatan vatandaşlar, işleri olmadıkça sokağa çıkmamaya da özen gösteriyor.
Mahalle sakinlerinden İlyas Yargı, "Kendimi bildim bileli buralarda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sokağa çıkma yasağında günlerimizi hayvanlarımızın yanında geçiriyoruz, başka bir yere gitmiyoruz. Gitsek de her yer sıkıntı. O yüzden evden hayvanlara, hayvanlardan eve gidip geliyoruz" dedi.
Ahmet Sınırtepe de, "Sindelhöyük, vatanına ve milletine sadık bir yerdir. Cumhurbaşkanı ’Çıkmayın’ diyorsa bizim Sindelhöyük halkı hiç çıkmıyor. Dört dörtlük insanımız var, Allah hepsinden razı olsun. Bizde sokağa çıkma yasağı süresince hayvanlarla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

Gaziantep’te aile hekimleri unutulmadı

Gaziantep’te aile hekimleri unutulmadı

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:49
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:25
Yatsı
20:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyhan Arifoğlu’ndan ’Askıda ekmek uygulaması’na övgü

Seyhan Arifoğlu’ndan ’Askıda ekmek uygulaması’na övgü

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Trafodan kablo çalarken öldü

Trafodan kablo çalarken öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.