Herkes onu konuşuyor! Bernardo Silva Real Madrid kalesine öyle bir penaltı gönderdi ki... O vuruş akıllara 2014 Süper Kupa maçını getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid penaltı atışlarıyla Manchester City'i eleyerek yarı finale yükseldi ve Bayern Münih'in rakibi oldu.

SILVA'NIN VURUŞU OLAY OLDU

Birçok ilginç anın yaşandığı mücadelede tecrübeli isim Bernardo Silva'nın penaltısı ise geceye adeta damga vurdu. Silva, Real Madrid kalecisi Lunin'in direkt üzerinde vurduğu penaltı vuruşunun ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girerken akıllara 2014 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçı geldi.

AKILLARA 2014 SÜPER KUPA GELDİ

Golsüz beraberlikle biten mücadelede penaltı atışlarına geçilirken, takımının 4. penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Galatasaraylı Yekta Kurtuluş da Bernardo Silva'ya benzer bir şekilde penaltı vuruşunu kaleci Volkan Demirel'in üzerine nişanlamış ve herkesi şaşırtmıştı.





