SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Herkes onu konuşuyor! Bernardo Silva Real Madrid kalesine öyle bir penaltı gönderdi ki... O vuruş akıllara 2014 Süper Kupa maçını getirdi

Herkes onu konuşuyor! Bernardo Silva Real Madrid kalesine öyle bir penaltı gönderdi ki... O vuruş akıllara 2014 Süper Kupa maçını getirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2024 01:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde karşılaştığı Real Madrid'e penaltılarla elenerek veda eden Manchester City'de Bernardo Silva'nın kullandığı penaltı vuruşu geceye adeta damga vurdu. Tecrübeli oyuncunun bu vuruşu akıllara 2014 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve penaltı vuruşlarına giden mücadelede Yekta Kurtuluş'un kullandığı penaltı vuruşunu getirdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid penaltı atışlarıyla Manchester City'i eleyerek yarı finale yükseldi ve Bayern Münih'in rakibi oldu.

SILVA'NIN VURUŞU OLAY OLDU

Screenshot_18

Birçok ilginç anın yaşandığı mücadelede tecrübeli isim Bernardo Silva'nın penaltısı ise geceye adeta damga vurdu. Silva, Real Madrid kalecisi Lunin'in direkt üzerinde vurduğu penaltı vuruşunun ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girerken akıllara 2014 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçı geldi.

AKILLARA 2014 SÜPER KUPA GELDİ

Screenshot_19

Golsüz beraberlikle biten mücadelede penaltı atışlarına geçilirken, takımının 4. penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Galatasaraylı Yekta Kurtuluş da Bernardo Silva'ya benzer bir şekilde penaltı vuruşunu kaleci Volkan Demirel'in üzerine nişanlamış ve herkesi şaşırtmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attıŞampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı
Jorge Jesus 3 penaltıyla yıkıldı! Rekor seri bittiJorge Jesus 3 penaltıyla yıkıldı! Rekor seri bitti
%90 ihtimalle Galatasaray'da! Yeni orta sahayı böyle duyurdular... %90 ihtimalle Galatasaray'da! Yeni orta sahayı böyle duyurdular...
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray real madrid şampiyonlar ligi süper kupa yekta kurtuluş UEFA ligi
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gasp dehşeti! Defalarca bıçaklandı, cansız bedeni yol kenarında bulundu

İstanbul'da gasp dehşeti! Defalarca bıçaklandı, cansız bedeni yol kenarında bulundu

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Arda Güler'in M. City sahasına çıkarken yaptığı olay oldu!

Arda Güler'in M. City sahasına çıkarken yaptığı olay oldu!

%90 ihtimalle Galatasaray'da! Yeni orta sahayı böyle duyurdular...

%90 ihtimalle Galatasaray'da! Yeni orta sahayı böyle duyurdular...

"Üç büyüklerde oynayan oyuncu" dedi! Tek gecelik teklif...

"Üç büyüklerde oynayan oyuncu" dedi! Tek gecelik teklif...

Fatih Terim, F.Bahçeli isme imzayı attırdı bile!

Fatih Terim, F.Bahçeli isme imzayı attırdı bile!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.