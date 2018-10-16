Herkes oradaydı! Yeni yaşını böyle kutladı

Ünlü youtuber Danla Bilic, dün akşam 24. yaş gününü Bebek'te bir mekanda kutladı.

Ünlü youtuber Danla Bilic yeni yaşını kutladı

1 / 24 Bilic'in doğum günü partisine Demet Akalın, Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Caner Çalışır, Aslı Bekiro, Zeynep Bastık, Müge Boz, Dila Tarkan, Ece Seçkin, Duygu Özaslan, Merve Çağıran ve Mert Vidinli olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

2 / 24 Partide, Aslı Bekiro ve Zeynep Bastık sahneye çıkarak şarkı söyledi.

3 / 24 Doğum gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

4 / 24 Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa, "Cankız iyi ki doğdun" notunu düştü.

5 / 24 DANLA BİLİC KİMDİR? Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.

6 / 24 Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.

7 / 24 Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır.

8 / 24 Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

9 / 24 Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.

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