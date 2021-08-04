MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Herkes Şahan Gökbahar'ın videosundaki elleri yanan Adıyamanlı genci konuşuyor! "İyi ki varsınız..."

Herkes Şahan Gökbahar'ın videosundaki elleri yanan Adıyamanlı genci konuşuyor! "İyi ki varsınız..."

04.08.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar Marmaris’te bir otelde gündüz garsonluk yapan Adıyamanlı gencin yanan ellerini görüntüledi. "Bu ağaçlar, bu dağ hepimizin" diyen gençle konuşan Gökbakar "İyi ki varsınız" dedi.

Dün gece Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, yangın söndürme çalışmasından gelen ve elleri yanan Adıyamanlı genç ile sohbeti sosyal medyada geniş yer buldu.

Ellerinin yandığı görülen ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan genç, "Elimden ziyade nefes alamadım. Hortum yetmedi. Ek yaptık ama hortumun basıncı yok. Çok dumana maruz kalıyoruz." dedi.

Gönüllü olduğunu söyleyen genç, sabahları otelde çalıştığını akşamları da yangın bölgesine yardıma geldiğini söyledi.

"BU DAĞ, BU AĞAÇLAR HEPİMİZİN"

"Hiç kimse için değil bu ağaçlar için geldik. Normalde Adıyamanlıyım. Muğlalı Marmarisli de değilim. Kendi memleketim diye değil, bu dağ, bu ağaçlar hepimizin. Marmaris güzelse ağaçlardan dolayı güzel." sözleri üzerine, Şahan Gökbakar, "çabanız çok kıymetli, iyi ki varsınız." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Devlet, milletine bir açıklama borçludur""Devlet, milletine bir açıklama borçludur"
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
Bahtiyar Memili'den Hülya Duyar'a: Her şey çok güzel olacak ablamBahtiyar Memili'den Hülya Duyar'a: Her şey çok güzel olacak ablam
Anahtar Kelimeler:
yangın Şahan Gökbakar Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Atina’da binlerce dönüm alan kül oldu

Atina’da binlerce dönüm alan kül oldu

İstanbul'da ormanlık alanda yangın

İstanbul'da ormanlık alanda yangın

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.