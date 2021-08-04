Herkes Şahan Gökbahar'ın videosundaki elleri yanan Adıyamanlı genci konuşuyor! "İyi ki varsınız..."

Dün gece Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, yangın söndürme çalışmasından gelen ve elleri yanan Adıyamanlı genç ile sohbeti sosyal medyada geniş yer buldu.

Ellerinin yandığı görülen ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan genç, "Elimden ziyade nefes alamadım. Hortum yetmedi. Ek yaptık ama hortumun basıncı yok. Çok dumana maruz kalıyoruz." dedi.

Gönüllü olduğunu söyleyen genç, sabahları otelde çalıştığını akşamları da yangın bölgesine yardıma geldiğini söyledi.

"BU DAĞ, BU AĞAÇLAR HEPİMİZİN"

"Hiç kimse için değil bu ağaçlar için geldik. Normalde Adıyamanlıyım. Muğlalı Marmarisli de değilim. Kendi memleketim diye değil, bu dağ, bu ağaçlar hepimizin. Marmaris güzelse ağaçlardan dolayı güzel." sözleri üzerine, Şahan Gökbakar, "çabanız çok kıymetli, iyi ki varsınız." dedi.



