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Herkes ters köşe oldu! Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor

04.03.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya'ya transfer olan Nwakaeme kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanıyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncu, verdiği sürpriz kararla kariyerini Suudi Arabistan'da noktalayacak. İşte detaylar...

Herkes ters köşe oldu! Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Anthony Nwakaeme, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken 33 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 6 gol 3 asistlik bir katkı vermişti.

HERKES TERS KÖŞE OLDU!

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İsmi bir dönem Süper Lig devleriyle de anılan Nwakaeme, kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanırken herkesi şaşırtan bir karar verdi.

KULÜBÜYLE ANLAŞTI

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İddiaya göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fahya ile 2024 yılına kadar bulunan Anthony Nwakaeme, 2.5 yıllık yeni mukavele konusunda takımıyla anlaştı.

SON İMZASINI ATIYOR

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Nwakaeme 36 yaşına kadar geçerli yeni sözleşmeyi imzalayacak ve profesyonel futbolculuk kariyerini Al-Fayha'da tamamlayacak. Suudi Arabistan liginde bu sezon 12 maça çıkan Anthony Nwakaeme 6 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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