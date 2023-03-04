Herkes ters köşe oldu! Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Anthony Nwakaeme, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken 33 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 6 gol 3 asistlik bir katkı vermişti.

HERKES TERS KÖŞE OLDU!

İsmi bir dönem Süper Lig devleriyle de anılan Nwakaeme, kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanırken herkesi şaşırtan bir karar verdi.

KULÜBÜYLE ANLAŞTI

İddiaya göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fahya ile 2024 yılına kadar bulunan Anthony Nwakaeme, 2.5 yıllık yeni mukavele konusunda takımıyla anlaştı.

SON İMZASINI ATIYOR

Nwakaeme 36 yaşına kadar geçerli yeni sözleşmeyi imzalayacak ve profesyonel futbolculuk kariyerini Al-Fayha'da tamamlayacak. Suudi Arabistan liginde bu sezon 12 maça çıkan Anthony Nwakaeme 6 gol, 3 asistlik katkı verdi.

