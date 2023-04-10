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Herkesi şaşırttı! Tedavi için İngiltere'ye giden Dele Alli, 'güldüren gaz' kullandığı bir görüntü ortaya çıktı!

10.04.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, geçtiğimiz günlerde sakatlığı sebebiyle ülkesine dönerken, burada şoke eden bir görüntüsü sosyal medyaya düştü. Tecrübeli oyuncu tedavisi için gittiği İngiltere'de "güldüren gaz" olarak bilinen bir madde kullandığı görüldü. İşte detaylar...

Herkesi şaşırttı! Tedavi için İngiltere'ye giden Dele Alli, 'güldüren gaz' kullandığı bir görüntü ortaya çıktı!
Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı İngiliz oyuncu Dele Alli, ilginç bir görüntü ile gündeme geldi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sosyal medyada yayılan bir görselde içki şişeleri ve "güldüren gaz" olarak da bilinen bir eğlence ilacı olan nitro oksit şişeleri de göze çarptı. Görselde, Dele Alli'nin de bir balon aracılığıyla bu bu gazdan kullandığı görüldü.

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ESRARLA BİR TUTUYOR

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İngiltere İçişleri Bakanlığı, antisosyal davranışlara yönelik daha geniş çaplı bir baskının bir parçası olarak, gençler arasında en popüler eğlence ilaçlarından biri olan nitro oksitin satışına veya bulundurulmasına uzun zamandır beklenen bir yasak getirmeye hazırlanıyor. Yetkililere göre plan, İçişleri Bakanı Suella Braverman tarafından desteklendi ve genellikle küçük metal tüplere doldurulan balonlardan solunan gülme gazıyla yakalanan kişilerin kovuşturmaya uğramasına yol açacak.

NÖROLOJİK SORUNLARA NEDEN OLUYOR

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2021 yılında dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, bağımsız Uyuşturucuların Kötüye Kullanımı Danışma Konseyi'nden (ACMD) olası bir yasaklama amacıyla nitro oksitin zararlarını gözden geçirmesini istedi. Bu gaz öfori, sebepsiz gülme krizleri ve halüsinasyon gibi hislere yol açmakla birlikte baş dönmesi, hafıza kaybı ve bacaklarda güçsüzlük nedeniyle kazalara da neden olabilmektedir. Ayrıca B12 vitaminini etkisiz hale getirerek nörolojik sorunlara da neden olabilir. Doktorlar, felç de dahil olmak üzere ilacın neden olduğu omurilik ve sinir hasarındaki artış konusunda uyarıda bulundu.


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