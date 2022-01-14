Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! Cristiano Ronaldo futbolu kaç yaşında bırakacağını açıkladı

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, ESPN Brazil'e kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. 36 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak kendini çok iyi hissettiğini belirten Portekizli yıldız, futbolu bırakmak istediği yaşı açıkladı.

"KENDİMİ FİZİKSEL OLARAK 30 YAŞINDA HİSSEDİYORUM"

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllar futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Portekizli yıldız ESPN Brazil'e yaptığı açıklamada, ""Kendimi fiziksel olarak 30 yaşında hissediyorum. Hem vücuduma çok iyi bakıyorum hem de zihinsel olarak iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.

"42 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

Sporcunun asıl savaşı zihinsel olarak verdiğini belirten 36 yaşındaki futbolcu, "En tepede kalmak için zihinsel olarak daha çok çalışıyorum. Vücudumun da beni idare edeceğini biliyorum. Çünkü ona saygım var ve onu dinliyorum. 40, 41 belki de 42 yaşına kadar futbol oynamak ve neler olacağını görmek istiyorum" dedi.

