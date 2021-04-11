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Hes Kablo Kayserispor 0-1 Fraport TAV Antalyaspor: (Maç Sonucu)

11.04.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

Hes Kablo Kayserispor 0-1 Fraport TAV Antalyaspor: (Maç Sonucu)

Düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım mücadelenin 5. dakikasında Luckassen ile 1-0 öne geçti. VAR tarafından uyarılan hakem Tugay Kaan Numanaoğlu incelemenin ardından golü iptal etti.

İlk yarının bitimine doğru korner kullanan Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ortasını Naldo tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Kayserispor pozisyonlar bulsa da skoru değiştiremedi.

Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen Antalyaspor puanını 42 yaptı ve 11. maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Kayserispor ise 33 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Kayserispor
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Sayenizde futboldan nefret ettik,tiksinti geldi, kanser ettiniz bizleri, yıllardır hep sıkıntı hep ızdırap,düşün de biz de kurtulalım bu eziyetten.

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