Hes Kablo Kayserispor 0-1 Fraport TAV Antalyaspor: (Maç Sonucu)

Düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım mücadelenin 5. dakikasında Luckassen ile 1-0 öne geçti. VAR tarafından uyarılan hakem Tugay Kaan Numanaoğlu incelemenin ardından golü iptal etti.

İlk yarının bitimine doğru korner kullanan Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ortasını Naldo tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Kayserispor pozisyonlar bulsa da skoru değiştiremedi.

Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen Antalyaspor puanını 42 yaptı ve 11. maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Kayserispor ise 33 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

