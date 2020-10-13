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HES kodlu hizmet dönemi başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 13.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Aras EDAŞ, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hizmet verdiği 7 ildeki işletmelerin girişinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti.Aras Elektrik, pandemi sürecindeki aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekleyerek hizmet binalarının girişine Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama zorunluluğu getirdi.

HES kodlu hizmet dönemi başladı

Aras EDAŞ, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hizmet verdiği 7 ildeki işletmelerin girişinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti.
Aras Elektrik, pandemi sürecindeki aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekleyerek hizmet binalarının girişine Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama zorunluluğu getirdi. Güvenli sosyal hayatın en temel anahtarı haline gelen HES kodu uygulaması, bundan böyle Aras Elektrik’in tüm hizmet binalarında sorgulanacak.
Pandemi ile mücadele sürecinde “Kontrollü Sosyal Hayat” kapsamında, HES kodu ile müşterilerin risk durumlarının sorgulanması yapılacak. Bu kontrollerde Covid-19 tanılı ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli birimlere ve sağlık kuruluşlarına bilgilendirme sağlanacak. HES kodu olmayan müşterilere ise hizmet binası girişinde personel tarafından HES kodu alınmasına yardımcı olunacak.
Pandeminin ilk günlerinden itibaren hizmet binalarında müşterilerin ateş ölçümleri ve maske kontrollerinin yapıldığını hatırlatan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Her gün yüzlerce kişinin işlem yapmak için geldiği işletmelerimize, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak için HES kodu sorgulama sistemine geçtik. Müşterilerimizin HES kodu almasıyla kontrollü sosyal güvenlikleri üst düzeyde sağlanmaktadır. HES kodu bulunmayan müşterilerimize gerekli yardım sağlanmaktadır” dedi.
HES Kodu Nasıl Alınır?
HES kodu 3 farklı yöntem ile alınabilmektedir. SMS ile HES kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresinin yazılması gerekmektedir. Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesinden ve e devlet şifresi üzerinden de alınmaktadır.

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