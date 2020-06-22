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HES kodu olmayana bilet yok

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.06.2020 19:49 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, otobüs yazıhanelerinde HES (Hayat Eve Sığar) Kodu olmayana bilet verilmiyor.

HES kodu olmayana bilet yok

Burhaniye ilçesinde, otobüs yazıhanelerinde HES (Hayat Eve Sığar) Kodu olmayana bilet verilmiyor. HES kodunun yeni bir uygulama olduğunu anlatan Otobüs Yazıhanesi Görevlisi İbrahim Ekşi, vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu olmayana bilet verilmediğini anlatan İbrahim Ekşi,vatandaşların E-Devletten HES kodu alabileceklerini söyledi. Hayat Eve Sığar programının indirilerek HES Kodu alınabileceğini anlatan Ekşi, “HES Kodu olmayan vatandaşlara bilet kesemiyoruz. Bunun için seyahat edecek vatandaşların HES Kodu almaları gerekmektedir. Biz burada imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

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