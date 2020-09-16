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HES Kodu uygulaması başlatıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kamu kurum ve kuruluşları ve bankalara çalışanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşların HES kodu sorgulanarak alınması kararlaştırıldı.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kamu kurum ve kuruluşları ve bankalara çalışanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşların HES kodu sorgulanarak alınması kararlaştırıldı. Manavgat’ta ilk uygulama Manavgat Kaymakamlığı ve bazı bankalarda başlatılırken, Manavgat Kaymakamlığı girişine vatandaşların HES kodunu nasıl alabileceklerini gösteren tabela konuldu.Vatandaşlar HES Kodunu, cep telefonlarına ücretsiz indireceği "Hayat Eve Sığar" uygulamasının yanı sıra e devlet ve SMS yöntemiyle de alabiliyor.

Manavgat Kaymakamlığı öncülük ediyor
HES kodu uygulamasını Manavgat’ta uygulayan ilk kurum Manavgat Kaymakamlığı oldu. Manavgat Kaymakamlığı ve Kaymakamlık binasında bulunan kamu kurumlarına gelen vatandaşlar, HES Kodu almadan içeriye alınmadı. Kapıdaki görevli vatandaşları HES kodu almaları konusunda uyarırken HES kodu almalarına yardımcı oldular. Ayrıca Manavgat Kaymakamlığı HES Kodunun nasıl alınabileceğini gösteren herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte bir tabelayı giriş kapısına koymak suretiyle vatandaşların işlerini kolaylaştırdı.
HES kodunun uygulandığı özel bir banka şubesinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla banka güvenlik görevlisi arasında ufak-tefek sorunlar yaşandı. Güvenlik görevlisinin konuyu ayrıntılı olarak anlatmasıyla yaşanan sorun ortadan kalktı.

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