Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yolda mutlu son

Çorum’da geçen aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan İskilip-Çankırı karayolunda çalışmalar tamamlandı.

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İskilip-Çankırı, İskilip-Ankara yolu istikametinin 7. kilometresinde ulaşım servis yolundan sağlanıyordu. Geçen aylarda yapımına başlanan yolda sanat yapıları, yol üst ve alt yapı işleri tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Çalışmaları yerinde gören AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her yerinde, her alandaki yatırım ve hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçeleri ile Çorum, Çankırı, Ankara illerine bağlayan ve önemli ölçüde ulaşımda rahatlama sağlayacak olan yolun heyelan meydana gelen bölgesindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak tekrar ulaşıma açıldığını hatırlatan milletvekili Kavuncu, “İskilip-Çorum yolu, İskilip-Çankırı-Ankara yolu, Osmancık-Laçin, Kırkdilim tünelleri, Çorum-Mecitözü-Amasya yolu, Çorum-Ortaköy yolu, Alaca-Boğazkale-Sungurlu yolu, Uğurludağ-Çorum yollarımızda, yol yapım çalışmalarımız ve yeni yapılacak yollarımızdaki proje çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

