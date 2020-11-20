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Hibe edilen cihazlar yoğun bakımdaki hasta sayısını düşürüyor

KARABÜK HABERLERİ  | 20.11.2020 18:52 | Son Güncelleme

Karabük’te iş adamlarının korona virüs hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere hastaneye bağışladıkları oksijen cihazları yoğun bakımdaki hasta sayısını azaltıyor.Karabük’te son günlerde hızla artan korona virüs vakalarının ardından KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi cihazların önemi ortaya çıktı.

Karabük’te iş adamlarının korona virüs hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere hastaneye bağışladıkları oksijen cihazları yoğun bakımdaki hasta sayısını azaltıyor.
Karabük’te son günlerde hızla artan korona virüs vakalarının ardından KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi cihazların önemi ortaya çıktı. Yardımsever iş adamları hastaların solunumlarına yardımcı olmasını ve daha çabuk iyileşmelerini sağlayan yüksek akışlı oksijen cihazı bağışlayarak sağlık çalışanlarının yükünü azaltmaya çalışıyor.
Öte yandan Karabük’ün tanınmış demir tüccarlarından Bayram Demir’in de 600 bin TL değerindeki 10 adet yüksek akışlı oksijen cihazını hastaneye bağışladığı öğrenildi.

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