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Hicran dizisi ne zaman başlayacak? Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin günlük dizisi olarak seyircilerle buluşacak olan Hicran dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hicran dizisi Aşk ve Umut dizisinin ardından ekranlara gelecek. Peki Hicran dizisi ne zaman başlayacak? Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Hicran dizisi ne zaman başlayacak? Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hicran dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Dizinin 100. bölüm çekimleri geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. 2. sezon çekimleri ise yakında başlayacak. Hicran dizisinin başlama tarihi için geri sayım sürüyor. Peki Hicran dizisi ne zaman başlayacak? Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HİCRAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicran dizisi 7 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Dizi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 17.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

HİCRAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide, Hicran adındaki güzeller güzeli kızın acı hikayesi ele alınıyor. Kızına kavuşmak için zorlu engelleri aşmak zorundaki bir annenin hikayesi hafta içi her gün Kanal D ekranlarında olacak.

HİCRAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nisa Sofiya Aksongur
Elçin Zehra İrem
Berk Bakioğlu
Yağmur Çokgenç
Aydan Burhan
Melda Arat
Yaşar Üzer

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