Hicran dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Dizinin 100. bölüm çekimleri geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. 2. sezon çekimleri ise yakında başlayacak. Hicran dizisinin başlama tarihi için geri sayım sürüyor. Peki Hicran dizisi ne zaman başlayacak? Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HİCRAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicran dizisi 7 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Dizi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 17.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

HİCRAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide, Hicran adındaki güzeller güzeli kızın acı hikayesi ele alınıyor. Kızına kavuşmak için zorlu engelleri aşmak zorundaki bir annenin hikayesi hafta içi her gün Kanal D ekranlarında olacak.

HİCRAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nisa Sofiya Aksongur

Elçin Zehra İrem

Berk Bakioğlu

Yağmur Çokgenç

Aydan Burhan

Melda Arat

Yaşar Üzer

