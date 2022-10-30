Hicran dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Dizinin 100. bölüm çekimleri geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. 2. sezon çekimleri ise yakında başlayacak. Hicran dizisinin başlama tarihi için geri sayım sürüyor. Peki Hicran dizisi ne zaman başlayacak? Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Hicran dizisi 7 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Dizi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 17.00'da Kanal D ekranlarında olacak.
Dizide, Hicran adındaki güzeller güzeli kızın acı hikayesi ele alınıyor. Kızına kavuşmak için zorlu engelleri aşmak zorundaki bir annenin hikayesi hafta içi her gün Kanal D ekranlarında olacak.
Nisa Sofiya Aksongur
Elçin Zehra İrem
Berk Bakioğlu
Yağmur Çokgenç
Aydan Burhan
Melda Arat
Yaşar Üzer