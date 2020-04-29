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Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

İZMİR HABERLERİ  | 29.04.2020 15:46 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadelesini son güne kadar sürdürmeye kararlı olan Aliağa Belediyesi, hijyen çalışmalarında dur durak bilmiyor.Kentin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren belediye Hijyen Ekipleri hazırlanan haftalık program kapsamında; Bozköy, Hacıömerli, Çıtak, Horozgediği, Çakmaklı, Kalabak, Yalı ve Kültür Mahallelerinde dezenfekte işlemi yaptı.

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Korona virüs ile mücadelesini son güne kadar sürdürmeye kararlı olan Aliağa Belediyesi, hijyen çalışmalarında dur durak bilmiyor.
Kentin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren belediye Hijyen Ekipleri hazırlanan haftalık program kapsamında; Bozköy, Hacıömerli, Çıtak, Horozgediği, Çakmaklı, Kalabak, Yalı ve Kültür Mahallelerinde dezenfekte işlemi yaptı. Tüm sokak ve caddeler insan sağlığına zararsız antiviral su ile yıkanarak virüslerden arındırıldı. Belediye Hijyen Ekipleri, belirledikleri program ile merkez ve çevre mahallelerdeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

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