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Hikayesiyle herkesi üzmüştü! Müzmin bekar Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı!

04.11.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Youtube'de katıldığı bir programda babası ile yaşadıklarını anlatarak göz yaşlarına boğulan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı. Yılların müzmin bekarı sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli halleriyle sık sık gündemde yer alıyordu.

Hikayesiyle herkesi üzmüştü! Müzmin bekar Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı!

Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda babasıyla ilgili gerçekleri anlatırken tüm ülkeyi hüzne boğmuştu.

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Kadir Ezildi, henüz çocukken anne ve babası boşandı. Babasız büyüyen Kadir Ezildi, anne ve kardeşiyle birlikte yoksulluk içinde büyüdü. Ayrılık sonrası babasını bir daha görmeyen Ezildi "Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum" demişti.

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SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Yıllardır sevgili bulamamaktan yakınan Ezildi sonunda aradığı aşkı buldu. Sevgilisiyle eğlenceli paylaşımlar yapan Kadir Ezildi sevenlerinin yüzünü güldürdü.
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Kadir Ezildi'nin kız arkadaşının adı ise Eda Özkorucuklu olduğu öğrenildi.


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