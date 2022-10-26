FOX TV sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! ''Can veriyordum koltukta''

Kadir Ezildi'nin komşusu Cemile Uçkun, ünlü sunucunun bir dönem ağır bir hastalık atlattığını ve hasta yatağındayken ''Baba'' diye sayıkladığını anlattı. Olayı gözyaşları içinde anlatan Cemile Uçkun, ''Kadir abi hastayken 'baba' diye sayıklamıştı. Biz bütün apartman ağlamıştık. Ne kadar umursamıyor gibi görünse de demek ki içinde baba hasreti var'' dedi.

''KAPIYA BAKIN, BABAM GELDİ''

Dış sesin ''Hastayken babanı rüyanda mı gördün?'' sorusunu yanıtlayan Kadir Ezildi, ''2020 yılında havale geçirdim. Çok ateşlendim. Kendimde değildim, nerede olduğumu bile bilmiyordum, halüsinasyonlar görüyordum. Sağolsunlar, bütün apartman benim başımda bekliyordu. İyi olmam için kuran okuyorlardı. Ben kendimden geçince herkes ağlamaya başladı. Can veriyordum koltukta ama ben hiç hatırlamıyorum. Bir an bana kapı çalıyor gibi geldi, 'Kapıya bakın, babam geldi' demişim. Herkes şırıl şırıl ağlamış'' ifadelerini kullandı.

KADİR EZİLDİ BABASI İLE NEDEN GÖRÜŞMÜYOR?

Kadir Ezildi, henüz çocukken anne ve babası şiddetli geçimsizlikten boşandı. Babasız büyüdüğünü anlatan Kadir Ezildi, anne ve kardeşiyle birlikte yoksul yıllar geçirdi. Ayrılık sonrası babasını bir daha görmediğini söyleyen ünlü sunucu, 'Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum' demişti.

Şöhreti tatmadan önce Pendik'te özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Kadir Ezildi, azmi dolayısıyla arşiv görevlisi olmuştu. Şimdilerde Maltepe'de yaşayan ünlü sunucu, geçtiğimiz aylarda annesi ve kendisine ev aldığını duyurdu.



