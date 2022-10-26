MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. FOX TV sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! ''Can veriyordum koltukta''

FOX TV sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! ''Can veriyordum koltukta''

26.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, bu hafta diğer haftalardan farklı olarak apartmandaki komşularını yarıştırıyor. Kadir Ezildi'nin komşusu Cemile Uçkun, ünlü sunucu hakkında anlattığı bir hikayeyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

FOX TV sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! ''Can veriyordum koltukta''

Kadir Ezildi'nin komşusu Cemile Uçkun, ünlü sunucunun bir dönem ağır bir hastalık atlattığını ve hasta yatağındayken ''Baba'' diye sayıkladığını anlattı. Olayı gözyaşları içinde anlatan Cemile Uçkun, ''Kadir abi hastayken 'baba' diye sayıklamıştı. Biz bütün apartman ağlamıştık. Ne kadar umursamıyor gibi görünse de demek ki içinde baba hasreti var'' dedi.

''KAPIYA BAKIN, BABAM GELDİ''

Dış sesin ''Hastayken babanı rüyanda mı gördün?'' sorusunu yanıtlayan Kadir Ezildi, ''2020 yılında havale geçirdim. Çok ateşlendim. Kendimde değildim, nerede olduğumu bile bilmiyordum, halüsinasyonlar görüyordum. Sağolsunlar, bütün apartman benim başımda bekliyordu. İyi olmam için kuran okuyorlardı. Ben kendimden geçince herkes ağlamaya başladı. Can veriyordum koltukta ama ben hiç hatırlamıyorum. Bir an bana kapı çalıyor gibi geldi, 'Kapıya bakın, babam geldi' demişim. Herkes şırıl şırıl ağlamış'' ifadelerini kullandı.

KADİR EZİLDİ BABASI İLE NEDEN GÖRÜŞMÜYOR?

Kadir Ezildi, henüz çocukken anne ve babası şiddetli geçimsizlikten boşandı. Babasız büyüdüğünü anlatan Kadir Ezildi, anne ve kardeşiyle birlikte yoksul yıllar geçirdi. Ayrılık sonrası babasını bir daha görmediğini söyleyen ünlü sunucu, 'Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum' demişti.

FOX TV sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! ''Can veriyordum koltukta''

Şöhreti tatmadan önce Pendik'te özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Kadir Ezildi, azmi dolayısıyla arşiv görevlisi olmuştu. Şimdilerde Maltepe'de yaşayan ünlü sunucu, geçtiğimiz aylarda annesi ve kendisine ev aldığını duyurdu.

FOX TV sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! ''Can veriyordum koltukta''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmiştiGülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmişti
Masraflar boşa gitti! Havada korku dolu anlarMasraflar boşa gitti! Havada korku dolu anlar
Önünü açıp paylaştı! Sosyal medya coştu Önünü açıp paylaştı! Sosyal medya coştu
Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi En Hamarat Benim stay

En Çok Okunan Haberler

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Şaşkına çeviren an! Seyircinin verdiği cevap ekran başındakileri çıldırttı

Şaşkına çeviren an! Seyircinin verdiği cevap ekran başındakileri çıldırttı

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim

Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.