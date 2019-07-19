SPOR

Hikmet Karaman'ın yüzü gülüyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 19.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor.

Hikmet Karaman'ın yüzü gülüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da neşeli ve keyifli sürdürüyor. 16 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında teknik heyet futbolculara oldukça eğlenceli antrenman programı ile güç depoluyor. sarı-kırmızılı takımın Teknik Patronu Hikmet Karaman'ın ise keyfi yerinde. Antrenmanlardaki neşeli tavrı ile dikkat çeken Hikmet Karaman zaman zaman futbolculara sert uyarılarda bulunuyor. Ay sonuna kadar Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 4 hazırlık maçı oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
avusturya İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig hikmet karaman

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