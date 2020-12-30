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Hilal Masa, 2020 yılında 4 bin 490 talebi çözüme kavuşturdu

İZMİR HABERLERİ  | 30.12.2020 12:10 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Masa, 2020 yılında 4 bin 700 başvuruyu değerlendirmeye aldı.Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan Hilal Masa, 365 gün 7/24 esasına göre hizmet vermeye devam ediyor.

Aliağa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Masa, 2020 yılında 4 bin 700 başvuruyu değerlendirmeye aldı.
Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan Hilal Masa, 365 gün 7/24 esasına göre hizmet vermeye devam ediyor. Belediye merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa’ya vatandaşlar; şikayet, öneri ve taleplerini şahsen gelerek veya ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattından iletebiliyor. Değerlendirmeye alınan talep ve sorunlar, hızla çözüme kavuşturuluyor. Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların artan taleplerine daha hızlı yanıt vermek ve taleplerini çözümünü ivedilikle gerçekleştirmek için yoğun çalışma gerçekleştiren Hilal Masa, 2020 yılında kayıt altına alınan 4 bin 700 başvurunun 4 bin 490’nı sonuçlandırdı. Hilal Masa’ya vatandaşlar tarafından iletilen talepler belediye bünyesindeki müdürlüklerce ivedilikle programa alınarak çözüme kavuşturuluyor. Aliağa Belediyesi Yeni Şakran ve Helvacı birimleriyle de koordineli olarak çalışan Hilal Masa, Aliağalıların tüm ihtiyaçlarında bir telefon kadar yakınında olmayı sürdürüyor.

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