YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hileli kumarla borçlandırdıkları kişileri aileleriyle tehdit etmişler

Hileli kumarla borçlandırdıkları kişileri aileleriyle tehdit etmişler

ANKARA HABERLERİ  | 11.02.2020 12:02 | Son Güncelleme

Ankara'da, hileli kumar yöntemiyle borçlandırdıkları kişilerden, aile fertlerine zarar verme tehdidiyle tahsilat yaptıkları öne sürülen 7 zanlı yakalandı

Başkentte hileli kumar yoluyla borçlandırdıkları kişilerden, aile bireylerine zarar verme tehditiyle tahsilat yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesinde iki mahallede bulunan kahvehanelerde, vatandaşları, "yerime biraz bakar mısın", "gel bir el de sen oyna" gibi bahanelerle kumara teşvik eden, daha sonra bu kişileri hile yoluyla borçlandıran bir gruba ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Elebaşılığını F.Ü ve T.T'nin yaptığı grup üyelerinin, hileli kumar yöntemleriyle borçlandırdığı kişileri ailelerine zarar vermekle tehdit ettiği, bu tehditlerden korkan bazı mağdurların ise ikametlerini değiştirdikleri belirlendi.

Yaklaşık 90 mağdurun şikayetçi olduğu zanlıların, tehdit, kumar ve tefecilik yoluyla elde ettikleri paraları üçüncü şahıslar adına açılan hesaplarda sakladıkları tespit edildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 zanlıyı gözaltına aldı. Çok sayıda çek, senet ve kumar malzemesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hileli kumar Tehdit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
13:08
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Özercan Eczanesi
Yenimahalle
Aura Eczanesi
Cankaya
Özkan Eczanesi
Yenimahalle
Cenk Eczanesi
Mamak
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Varol Eczanesi
Cankaya
Keskin Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.