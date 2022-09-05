Hindistan'daki lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 12 kişi yaralandı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının zemine çakılması sonucu 12 kişi yaralandı.

Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.

Bal, kaza sonucu en az 12 kişinin yaralandığı ifade etti.

Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.

Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.



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