Hint çift evliliklerinin 25. yılını 3 gün 3 gece kutladı

Hindistan'da çimento sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı, evliliğinin 25. yıl dönümünü Antalya'da üç gün üç gece kutladı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, özellikle son yıllarda yüksek bütçeli Hint düğünlerine de ev sahipliği yapıyor. Evliliklerinin yıl dönümünü görkemli törenlerle kutlayan Hint aileler de organizasyon için tercihlerini Antalya'dan yana kullanıyor. Bu kapsamda, çimento sektöründe faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir iş insanı ve eşi için Kundu bölgesindeki lüks bir otelde program düzenlendi. Çiftin 25. evlilik yıl dönümü kutlaması kapsamında otelin farklı alanlarında konuklar için özel dekorlar ve sahne şovları gerçekleştirildi.

Bütçesi saklı tutulan ve hazırlıkları aylarca sürdüğü belirtilen organizasyon için yabancı prodüksiyon, dekor ve teknik ekibin yanı sıra Hindistan'dan 400 davetli charter uçaklarla kente getirildi. Kutlamalarda hiçbir masraftan kaçınmayan aile, ülkelerinin önde gelen isimlerini de kentte ağırladı. Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen çiftin evlilik yıl dönümü kutlamaları 3 gün 3 gece sürdü. Davetlilerin, renkli kıyafetleri ve takıları dikkati çekti.