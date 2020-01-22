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  4. Hint çift evliliklerinin 25. yılını 3 gün 3 gece kutladı

Hint çift evliliklerinin 25. yılını 3 gün 3 gece kutladı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Hindistan'da çimento sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanının evlilik yıl dönümü için Antalya'da 400 davetlinin katılımıyla kutlama programları düzenlendi

Hindistan'da çimento sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı, evliliğinin 25. yıl dönümünü Antalya'da üç gün üç gece kutladı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, özellikle son yıllarda yüksek bütçeli Hint düğünlerine de ev sahipliği yapıyor. Evliliklerinin yıl dönümünü görkemli törenlerle kutlayan Hint aileler de organizasyon için tercihlerini Antalya'dan yana kullanıyor. Bu kapsamda, çimento sektöründe faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir iş insanı ve eşi için Kundu bölgesindeki lüks bir otelde program düzenlendi. Çiftin 25. evlilik yıl dönümü kutlaması kapsamında otelin farklı alanlarında konuklar için özel dekorlar ve sahne şovları gerçekleştirildi.

Bütçesi saklı tutulan ve hazırlıkları aylarca sürdüğü belirtilen organizasyon için yabancı prodüksiyon, dekor ve teknik ekibin yanı sıra Hindistan'dan 400 davetli charter uçaklarla kente getirildi. Kutlamalarda hiçbir masraftan kaçınmayan aile, ülkelerinin önde gelen isimlerini de kentte ağırladı. Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen çiftin evlilik yıl dönümü kutlamaları 3 gün 3 gece sürdü. Davetlilerin, renkli kıyafetleri ve takıları dikkati çekti.

- "20 Hint düğün için anlaşma sağladık"

Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global'in kurucu ortaklarından Asil Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2020'nin ilk Hint düğününü 17-19 Ocak'ta yaptıklarını söyledi.

Yılın ikinci büyük organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Akar, "Evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift çok mutlu. Gündüz ve gece için ayrı ayrı etkinlikler yapıyoruz. Çift için gala gecesi de düzenledik. Aile dostları ve akrabaları burada. Hasret gideriyorlar, beraberliklerini kutluyorlar. Bu sene 20 Hint düğünü için anlaşma sağladık, bunun daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hazırlıkların uzun sürdüğünü dile getiren Akar, Hint aşçıların ülkenin düğünlerine uygun tatlı ve yemekler hazırladığını, organizasyon için herkesin yoğun emek harcadığını ifade etti.

Akar, Hint düğünlerini Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediğini, kış sezonunda otellerin bu tür organizasyonlarla dolmasının önemli olduğunu anlattı.

- "Antalya'ya çok talep var"

Acentenin yöneticisi Aditya Jain de Antalya'nın önemli organizasyonlar için en iyi yerlerden biri olduğunu ve kentteki otellerin altyapısının bu anlamda güçlü olduğunu söyledi.

Hint ailelerden Antalya için büyük talep aldıklarını aktaran Jain, "Önümüzdeki dönemde organizasyonlarımız devam edecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Asil Akar Hint düğünü yıl dönümü

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