Hırsızlar berber dükkanını soydu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hırsızlar, bir berber dükkanına girip içerideki malzemeleri çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında yaşandı. İddiaya göre, gece geç saatte berber dükkanının önüne gelen hırsızlar, kilidi açarak içeri girdi. Duvara asılı televizyon ile 2 adet saç kesme makinesi, 2 adet saç kurutma makinesi ve makasları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



