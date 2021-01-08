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Hırsızlar jandarma kontrolüne takıldı

08.01.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Hırsızlar jandarma kontrolüne takıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma görevlilerine takılan 5 hırsız çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe J Komutanlığınca, Palanga Mahallesinde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında 01 AGP 127 plakalı araç durduruldu.

Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma görevlilerine takılan 5 hırsız çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe J Komutanlığınca, Palanga Mahallesinde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında 01 AGP 127 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan 5 şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada, 1 gram metanfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek, 200 metre seyyar elektirik kablosu ve değişik ev eşyaları ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgusunda söz konusu malzemeleri Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etikleri belirtildi.
Olayla ilgili adli işlemlere başlandı

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