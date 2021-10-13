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Hırsızlık şüphelilerine ait samanlıktaki balyalar arasında 139 bin lira bulundu

13.10.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık şüphelilerine ait samanlıktaki balyalar arasında 139 bin lira bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir iş yerinden çelik kasa çaldığı iddia edilen şüphelilere ait samanlıktaki balyalar arasında 139 bin 155 lira ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan çelik kasa kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

İş yeri sahiplerinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada kasayı M.Ç. ve M.B'nin aldığını belirledi.

Şüphelilerin kasayı kendilerine ait samanlıkta açtığını tespit eden jandarma, bu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, samanlıktaki balyaların arasında 139 bin 155 lira, 3 çek ve 4 senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve M.B. jandarmaya götürüldü.

Saman balyaları arasında paraların bulunma anı jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

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