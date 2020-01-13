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  4. Hırsızlık şüphelisini jandarma yakaladı

Hırsızlık şüphelisini jandarma yakaladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çaldığı belirtilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde iki gün önce meydana gelen evden hırsızlık olayında 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çalındı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çaldığı belirtilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde iki gün önce meydana gelen evden hırsızlık olayında 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli İ.K.(23) gözaltına alındı. İ.K. jandarmaya verdiği ifadede hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. İ.K. tarafından yer gösterilmesi sonucunda, çalınan eşyalar şüphelinin evinin arkasında gizlenmiş halde ele geçirildi. İ.K. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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