YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hırvatistan'dan Adıyaman'a çelik konstrüksiyondan okul ek yerleşkesi

Hırvatistan'dan Adıyaman'a çelik konstrüksiyondan okul ek yerleşkesi

AA AA
17.01.2024 14:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) katkılarıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'a çelik konstrüksiyondan 8 derslik, 3 atölye ve 3 idari ofis yaptırdı.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanına yapılan ek yerleşkenin açılış törenindeki konuşmasında, depremler sonrasında yeniden imar döneminde Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye halkıyla bağlarının güçlü şekilde devam ettiğini anlatan Radman, şöyle konuştu:

"Hırvatistan hükümeti bu anma ve yeniden imar döneminde Türkiye'deki dostlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha teyit etmektedir. Başta yaşamları kesintiye uğrayan çocuklar olmak üzere Türkiye halkına bağlılığımız güçlü bir şekilde devam etmektedir. Hırvatistan, eğitim alanındaki toparlanma çabalarına destek olmak üzere 3,5 milyon avro tahsis etmiştir. Bu tutarın 1 milyon avroluk kısmı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu işbirliğinde yürütülmektedir. Bu işbirliği özellikle eğitim alanında umut ve istikrarın teşvik edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Radman, Adıyaman'da okul açmaktan onur duyduklarını belirterek, "Birlikte devam eden işbirliğimiz ve ortak kararlılığımızla Adıyaman ve civar bölgelerde çocukların zorluklar karşısında daha güçlü ve dirençli olmak için gerekli kaynakları ve desteği sağlamak üzere çalışacağız. Bu nedenle okulumuzu açmaktan onur ve memnuniyet duyuyorum teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

UNICEF Gaziantep Saha Ofisi Yöneticisi Filippo Mazzarelli ise depremlerden etkilenen illerde eğitimin yeniden başlatılması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Mazzarelli, UNICEF'in özellikle Adıyaman'da diğer çalışmaların yanı sıra çadırlarda 115 eğitim alanı tahsis ettiğini, 176 okulda küçük ölçekli onarımları desteklediğini, 2 konteyner okul kurduğunu, binlerce kırtasiye malzemesi dağıttığını ve yaklaşık 2 bin 900 öğretmenin eğitimini desteklediğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır ise depremlerden sonra Bakanlık olarak sahada olduklarını vurguladı.

Depremlerden sonra eğitim yapılarındaki çalışmalarda büyük gayret sarf ettiklerine dikkati çeken Çakır, "Bizler Bakanlık olarak depremlerden sonra sahadaydık ve binde 3 seviyesinde eğitim yapılarında yıkım gerçekleşti. Bu yapıların ayağa kalkması için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu süreçte bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol da dost ve kardeş ülkeler ile bağışçılara, çocukların sağlıklı ortamda eğitim görmesi için bu tür okul ve derslikler kazandırdıkları için teşekkür etti.

Heyet daha sonra dersliklerde eğitim gören çocukları ziyaret etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Huzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecekHuzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecek
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Hırvatistan

Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Ocak Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.