Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol

Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği 6. Olağan Kongrede Hüseyin Varol başkanlığa seçildi. Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen Olağan Kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongreye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları MKYK üyesi Yusuf İbiş, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve partililer katıldı. Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, “ Bildiğiniz gibi kongreler parti içi demokrasinin güçlendirildiği kavga gürültünün olmadığı birlik, beraberlik kaynaşma örneğinin sergilendiği yerlerdir. Bizim davamızın kutsallığı, kendi nefsine hakim olmuş her daim teşkilatları için gecesini gündüzüne katan fedakar ve heyecanlı insanlardan oluşmasıdır. Şunu unutmayın ki partimizin istikbali siz gençlerin omuzlarındadır. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her daim gençlerin yanındadır. "Kapı kapı, sokak sokak bütün evlere girerek AK Parti’nin bayraklarını Kütahya’nın İncisi Borun Başkenti Hisarcık İlçesinin bütün sokaklarına asarak AK gençliğin sesini bütün Kütahya’ya ve Hisarcık’a duyuran gençler, Allah hepinizden razı olsun. Bu dava gençlerin omzunda büyüdü. Çünkü davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren memleket davasına omuz vermiş, yüreğini koymuş büyük bir dava adamıdır. Yine gençlerin omzunda bu dava daha yükseklere çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerle yürümüş bir liderdir” dedi.

“Davranışlarınız ecdadımıza yaraşır bir gençlik davranışı olmalıdır”

13 Eylül 2020 tarihinde yapılan kongrede ana kademe yönetimini oluşturduklarını ifade eden Başkan Ali Var, "İlçe Başkanı olarak sizlere her zaman her yerde her hususta yardımcı olmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Partimizin ilke ve prensipleri doğrultusunda sizlerle birlikte, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek bizlere verilen hedeflere zamanında ulaşma azim ve kararlılığındayız. Verilen görevleri gönüllülük esasından zorunluluk esası duygusuyla hareket ederek tamamlamalıyız. Bizim davranışlarımız ecdadımıza yaraşır bir gençlik davranışı olmalıdır. Sizler, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız ve dünya liderimiz örnek insan Recep Tayyip Erdoğan’ın gibi dik durmasını bilen gençler, her yerde tutum davranışlarımızla partimizi örnek davranışlarda temsil eden gençlik olmalısınız. Geleceğe dair projeleriniz olmalıdır. Hiçbir zaman teşkilattan ayrı bireysel hareket etmemelisin, Bu partiye neler katabileceğinizin hesaplarını yapmalısınız. Sizlerin partimizin gelecek istikbali olduğunu bir kere daha hatırlatır, yeni seçilecek başkanımıza ve yönetim kurulundaki arkadaşlara görevlerinde başarılar diler, herkese sevgi saygılarımı sunarım” diye konuştu.