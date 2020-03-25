YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık Belediyesi taş fırın geleneğini sürdürüyor

Hisarcık Belediyesi taş fırın geleneğini sürdürüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesinde, belediye ilçe merkezindeki mevcut eski taş fırınların tamirini ve yenilerini inşa ederek vatandaşların taş fırınlarda ekmek yapmalarına imkan sağlıyor.Taş fırınlarda pişirilen ekmeğin lezzetinin bir başka olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Eskiden taş fırınlarımız hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyordu.

Hisarcık Belediyesi taş fırın geleneğini sürdürüyor

Kütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesinde, belediye ilçe merkezindeki mevcut eski taş fırınların tamirini ve yenilerini inşa ederek vatandaşların taş fırınlarda ekmek yapmalarına imkan sağlıyor.
Taş fırınlarda pişirilen ekmeğin lezzetinin bir başka olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Eskiden taş fırınlarımız hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyordu. Bu fırınlarda güveçte yapılan yemeklerin lezzetini herkes çok iyi bilir. Biz de belediye olarak bu geleneği sürdürmek adına ilçemiz mahallerine ve toplu konut bulunan alanlara taş fırın yapımına devam ediyoruz. İlçemizde 5 yeni fırının yapımı tamamlanmak üzere, 3 eski fırının ise tamir işlemlerini bitirdik. Şu an ilçemizde 15 taş fırın bulunuyor” dedi.

Hisarcık Belediyesi taş fırın geleneğini sürdürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı

Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:24
Yatsı
20:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.