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Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Küme’ye yükseldi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Çavdarhisarspor’u 3-1 yenen Hisarcık Belediyespor, Süper Amatör Küme’ye yükseldi.Süper Amatöre çıkabilmek için mücadele veren Hisarcık Belediyespor, Gediz’de oynadığı son maçında Çavdarhisarspor’u Sisokko’nun (2) ve İsmail Öztürk’ün attığı gollerle 3-1 yenerek topladığı 13 puanla Tavşanlı Tunçbilek Belediyespor ve Kütahya Çayırbaşıspor ile birlikte Süper Amatör Kümeye yükseldi.Gençlerden kurulu takımlarının play oy grubu maçlarında büyük bir özveriyle mücadele ederek kendilerini gururlandığını söyleyen Hisarcık Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Çalışkan, ” Takımımız bizlerin güvenini boşa çıkarmayarak şampiyon olup, Süper Amatör kümeye yükselmeye hak kazanmıştır.

Çavdarhisarspor’u 3-1 yenen Hisarcık Belediyespor, Süper Amatör Küme’ye yükseldi.
Süper Amatöre çıkabilmek için mücadele veren Hisarcık Belediyespor, Gediz’de oynadığı son maçında Çavdarhisarspor’u Sisokko’nun (2) ve İsmail Öztürk’ün attığı gollerle 3-1 yenerek topladığı 13 puanla Tavşanlı Tunçbilek Belediyespor ve Kütahya Çayırbaşıspor ile birlikte Süper Amatör Kümeye yükseldi.
Gençlerden kurulu takımlarının play oy grubu maçlarında büyük bir özveriyle mücadele ederek kendilerini gururlandığını söyleyen Hisarcık Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Çalışkan, ” Takımımız bizlerin güvenini boşa çıkarmayarak şampiyon olup, Süper Amatör kümeye yükselmeye hak kazanmıştır. Grup maçlarında canla başla mücadele eden futbolcularımıza, Teknik Direktörümüz Çağlayan Koyun’a ve bizlere her zaman destek olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımızın Süper Amatör Kümede de başarılı olabilmesi için Belediye olarak her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

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