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Hisarcık’a yeni yılda yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı

21.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapılan AK Parti İlçe Teşkilatının Ocak ayı gurup toplantısında 2021 yılında ilçe merkezi ve köylere yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.AK Parti İlçe Teşkilat binasında gerçekleştirilen AK Parti olağan Ocak ayı gurup toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Ak Parti İlçe Başkanlığı Yönetim ve Yürütme kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.Toplantıda, 2021 yılında İlçe merkezi ve köylere yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, sonuçları halkla paylaşmaktan mutluluk duyacağını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, “ Hisarcık Esire Termal merkezimize Kütahya Özel İdaresi, Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ve Hisarcık Belediye ’sinin ortak protokolü ile Termal Hamam yapımı için Kütahya Özel İdaresi tarafından 1 Milyon TL, destek sağlanmıştır.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapılan AK Parti İlçe Teşkilatının Ocak ayı gurup toplantısında 2021 yılında ilçe merkezi ve köylere yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
AK Parti İlçe Teşkilat binasında gerçekleştirilen AK Parti olağan Ocak ayı gurup toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Ak Parti İlçe Başkanlığı Yönetim ve Yürütme kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
Toplantıda, 2021 yılında İlçe merkezi ve köylere yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, sonuçları halkla paylaşmaktan mutluluk duyacağını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, “ Hisarcık Esire Termal merkezimize Kütahya Özel İdaresi, Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ve Hisarcık Belediye ’sinin ortak protokolü ile Termal Hamam yapımı için Kütahya Özel İdaresi tarafından 1 Milyon TL, destek sağlanmıştır. Tarihi Roma Hamamı restore edilerek halkımıza hizmetine sunulması için SOGEP projesi kapsamında Hisarcık Kaymakamlığı tarafından proje hazırlanmaktadır. Proje ile birlikte atıl durumda olan taş hamam halkımıza ve misafirlerimize hizmet etmeye başlayacaktır inşallah. Belediyemiz tarafından yapılan 24 adet yeni tip apartlarımız hızla devam etmekte olup yılsonunda hizmete açılması planlanmaktadır. Belediye başkanımız alt yapı sonrası mahallelerimize taş döşeme işinin mevsim şartları elverdiği müddetçe devam edeceğini bildirdi. Bu yıl Kütahya Özel İdaresinin sunduğu asfaltlama çalışmalarından Hamamköy-Sefaköy-Halifeler gurup yolumuzu ve Ulaşlar-Kestel bağlantısını sıcak asfaltlama ile hizmete açmayı planlanmaktadır. Onarım olarak geçen yıldan kalan Yukarı Yoncaağac, Aşağı Yoncaağac ve Güldüren köylerimizin yol onarım çalışmaları planlanmıştır. Güldüren Fidanlığımızdaki en büyük eksiklik olan elektrik bağlantısını gerçekleştirerek sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Elektrik ile birlikte sera projemizde bize fidanlıkta büyük bir katkı sağlayacak olup, istihdam ve üretim artışına geçirecektir. Güldüren Fidanlığımız sertifikalı fidan ve süs bitkilerinin merkezi olacaktır. Horasandan bize miras kalan Seyh Çakır Ocaklarının merkezi ehlibeyt dostlarımızın köyü olan Şeyhcakır Köyümüzdeki Şeyh Çakır Sultan türbesinin restorasyonu ve çevre düzenlemesi ve yapılacak etkinlikler için mevcutta bulunan okulun tamir ve bakımının yapılarak hizmete kazandıracağız. Karbasan köyümüzün yıllardır mustarip olduğu alt yapı sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız son safhaya geldi. Susuzluk ile boğuşan Çatak köyümüzün su sorununu kalıcı çözüme kavuşturuyoruz. Hisarcık -Gediz yolunun bir an önce yatırım programına alınması için yapılması gereken tüm girişimleri yaptık. Konunun takipçisiyiz” diye konuştu.

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