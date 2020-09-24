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Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi

SİVAS HABERLERİ  | 24.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

VKS aracılığıyla gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge Toplantısın’da Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Sivas’ın sorunlarını ilettiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

VKS aracılığıyla gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge Toplantısın’da Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Sivas’ın sorunlarını iletti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden İç Anadolu Bölge toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve İç Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları katılım gösterdi. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, Sivas’ta üyelerin yaşadıkları sıkıntıları TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti. Hastaoğlu, Sivas’ta tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacak olan Kaba Yem ve Ot Borsası Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve bu konunun Bakanlara iletilmesi gerektiğine de değindi. Öte yandan Abdulkadir Hastaoğlu, mülkiyeti ölmüş kişiye ait olan intikali yapılamamış tarım arazileri Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydı yapılamadığından dolayı ne alan üzerinden nede üretilen ürün üzerinden destek alınamadığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun İPARD desteği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile Sivas’ta yapılan tarıma dayalı işletmelerin büyük bir kısmının işlevsel olmadığı, işlevsel olanların ise %50 kapasite ile çalıştığı, bu işletmelerin tam kapasite ile çalışabilmesi için ek bir teşvik paketi çıkarılması ve Sivas Demirağ OSB’nin özel teşvik kapsamına alınması konularını Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti.

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