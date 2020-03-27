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Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşları talep etmeleri durumunda polis ekipleri tarafından evlerinde ödeniyor.Korona virüsü pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ilçede ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların emekli maaşları telefonla talep etmeleri halinde Vefa Sosyal Destek Grubunca yetkilendirilen İlçe Emniyet Amiri polislerince bankadan çekilerek hak sahiplerine tutanakla teslim ediliyor.Yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını belirten 65 yaş üstü vatandaşlar, “Çeşitli ihtiyaçlarımızın yanında şimdi de emekli maaşımız evimize kadar getiriliyor.

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşları talep etmeleri durumunda polis ekipleri tarafından evlerinde ödeniyor.
Korona virüsü pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ilçede ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların emekli maaşları telefonla talep etmeleri halinde Vefa Sosyal Destek Grubunca yetkilendirilen İlçe Emniyet Amiri polislerince bankadan çekilerek hak sahiplerine tutanakla teslim ediliyor.
Yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını belirten 65 yaş üstü vatandaşlar, “Çeşitli ihtiyaçlarımızın yanında şimdi de emekli maaşımız evimize kadar getiriliyor. Allah devletimizden, polisimizden, jandarmamızdan ve tüm görevlilerden razı olsun. İnşallah hep birlikte mücadele ederek bu Korona virüs belasından kısa sürede kurtuluruz” dediler.

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

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