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Hisarcık’ta başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Fen Liselerine ve sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler altınla ödüllendirildi.Geleneksel olarak her yıl başarılı öğrencilere altın hediye ettiklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci,” 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemizden 7 öğrencimiz Fen Liselerine ve 15 öğrencimiz sınavla öğrenci alan okullara yerleşmiştir.

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Fen Liselerine ve sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler altınla ödüllendirildi.
Geleneksel olarak her yıl başarılı öğrencilere altın hediye ettiklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci,” 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemizden 7 öğrencimiz Fen Liselerine ve 15 öğrencimiz sınavla öğrenci alan okullara yerleşmiştir. Pandemi nedeniyle öğrencilerimize veremediğimiz hediyeleri Okul Müdürlerine takdim ederek öğrencilerimize ulaştırmalarını istedik. Öğrencilerimizi ve onların başarısına emeği geçen yönetici, öğretmen ile velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

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