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Hisarcık’ta doğalgaz abone sayısı 600’e ulaştı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl ilk abonenin gazının açılmasının ardından doğalgaz abonesi olmak için yaklaşık 800 kişi müracaat ederken, ilçede şuan 600 kişi evlerinde doğalgaz kullanıyor.Son günlerde konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Doğalgazın avantajlarını anlayan halkımız kış gelmeden doğalgaza kavuşmak için evlerinde doğalgaz dönüşüm çalışması yaptırmaktadırlar.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl ilk abonenin gazının açılmasının ardından doğalgaz abonesi olmak için yaklaşık 800 kişi müracaat ederken, ilçede şuan 600 kişi evlerinde doğalgaz kullanıyor.
Son günlerde konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Doğalgazın avantajlarını anlayan halkımız kış gelmeden doğalgaza kavuşmak için evlerinde doğalgaz dönüşüm çalışması yaptırmaktadırlar. İlçemizde doğalgaz abonesi olmak için bugüne kadar yaklaşık 800 kişi müracaat ederken, ilçede şuan 600’e yakın kişinin evlerine doğalgaz verilmiştir. Belediye olarak yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

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