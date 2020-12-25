YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem bıraktı

Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem bıraktı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki hayvan sever kış mevsimi dolayısıyla aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.Oğuzhan Demirbağ ve Cihat Demir isimli iki arkadaş kış ayında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kendi imkanlarıyla temin ettikleri 50 kilo arpa ve buğdayı Gölcük Yaylasındaki ormana ve Karakova mevkiindeki araziye bıraktılar.Kuşlar için doğaya yem bırakmaya kar yağdığında da devam edeceklerini söyleyen Oğuzhan Demirbağ, “Özellikle karla kaplanan doğada, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar unutulmamalı.Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız evlerinin önüne veya insanların çok uğramadığı yerlere yem bırakmaları durumunda kuşlar aç kalmaktan kurtulmuş olacaktır.

Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem bıraktı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki hayvan sever kış mevsimi dolayısıyla aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.
Oğuzhan Demirbağ ve Cihat Demir isimli iki arkadaş kış ayında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kendi imkanlarıyla temin ettikleri 50 kilo arpa ve buğdayı Gölcük Yaylasındaki ormana ve Karakova mevkiindeki araziye bıraktılar.
Kuşlar için doğaya yem bırakmaya kar yağdığında da devam edeceklerini söyleyen Oğuzhan Demirbağ, “Özellikle karla kaplanan doğada, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar unutulmamalı.
Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız evlerinin önüne veya insanların çok uğramadığı yerlere yem bırakmaları durumunda kuşlar aç kalmaktan kurtulmuş olacaktır. Sonuçta onların da yaşama hakkı var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.