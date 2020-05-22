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Hisarcık’ta mezarlık temizliği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Hisarcık Belediyesince ilçe mezarlığında Ramazan Bayramı öncesinde genel temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe mezarlığında her yıl periyodik olarak genel temizlik ve bakım çalışması yapıldığını söyledi.Çalışkan,” Mezarlık temizliğinde önceliğimiz Ramazan Bayramından önce mezar çevresindeki otların temizlenerek mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşanmasına mahal vermemektir.

Hisarcık’ta mezarlık temizliği

Hisarcık Belediyesince ilçe mezarlığında Ramazan Bayramı öncesinde genel temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe mezarlığında her yıl periyodik olarak genel temizlik ve bakım çalışması yapıldığını söyledi.
Çalışkan,” Mezarlık temizliğinde önceliğimiz Ramazan Bayramından önce mezar çevresindeki otların temizlenerek mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşanmasına mahal vermemektir. Şu anda mezar çevresindeki otları biçme çalışması tamamlandı. Bayram sonrası ise mezarlıkta yeniden genel bir temizlik ve bakım yapılacak” dedi.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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