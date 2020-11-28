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Hisarcık’ta ödüller dağıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ilçe geneli online müzik yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından verildi.

Hisarcık’ta ödüller dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ilçe geneli online müzik yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından verildi. Müdür İlhan Cebeci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ”Ders dışı etkinlikler, toplumsal yaşam için son derece önemli becerilerin ve yeterliliklerin gelişmesine olanak sağlamakla birlikte öz saygı, öz denetim gibi olumlu psikolojik etki yaratarak öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır” dedi.

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