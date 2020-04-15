Hisarcık’ta pancar ekim işlemleri tamamlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çiftçilerin şeker pancarı ekim çalışmalarını tamamladıkları bildirildi.

Yetkililer, şeker pancarı ekim sezonuyla birlikte çiftçilerin pancar ekilecek alanlarda taban gübrelemesi ve merdane çekiminin ardından pancar ekimlerini tamamladıklarını, bu yıl yörede 5 üreticinin yaklaşık 30 dekar alana şeker pancarı ekimi yaptığını belirttiler.

Pancar üreticisi Kadir Akpınar, yörede geçen yıl pancar rekoltesinin yaklaşık 110 ton dolaylarında gerçekleştiğini belirterek,” Çiftçi her şeye rağmen üretime devam ediyor. Korona virüse (Covid-19) rağmen bu yıl pancar ekim alanlarında geçen yıla oranla düşüş yaşanmadı. Son yıllarda artan maliyetler, yetiştirmesinin meşakkatli oluşu, uygulanan kota, düşük fiyat politikaları yüzünden pancar rekoltesi çok aşağılara düştü. Son Korona virüs salgınında alkolün temel ham maddesi olan, ayrıca gübre ve yem sanayiinde kullanılan şeker pancarı melası büyük önem kazandı. Bu nedenle ülkemizde şeker pancarı üretimi desteklenmeli çiftçinin alın terinin karşılığı verilmelidir” dedi.



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