YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı

Hisarcık’ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.04.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yol ve yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.Kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına ilk etapta TOKİ konutlarında başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," İlçemiz Halil Kurnaz Bulvarı, Zekeriya Kaplan ve Hakkı Ocak Caddelerinde içme suyu isale hattı ve kanalizasyon yenileme ile doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yol ve yaya kaldırımlarına 7 bin 404 metrekare beton parke, 2 bin 700 metre beton bordür döşemesi, ayrıca bin 800 metrekare beton parke taşı tamiri ve bin 50 metrekare beton parke taşı söküm ve tamiri yapılacaktır” dedi.

Hisarcık’ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yol ve yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına ilk etapta TOKİ konutlarında başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," İlçemiz Halil Kurnaz Bulvarı, Zekeriya Kaplan ve Hakkı Ocak Caddelerinde içme suyu isale hattı ve kanalizasyon yenileme ile doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yol ve yaya kaldırımlarına 7 bin 404 metrekare beton parke, 2 bin 700 metre beton bordür döşemesi, ayrıca bin 800 metrekare beton parke taşı tamiri ve bin 50 metrekare beton parke taşı söküm ve tamiri yapılacaktır” dedi.

Hisarcık’ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Çanakkale’deki pazarlar 2’ye indirildi

Çanakkale’deki pazarlar 2’ye indirildi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Mardin’in tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşuyor

Mardin’in tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşuyor

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.