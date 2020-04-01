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Hisarcık’ta ’Vefa Sosyal Destek Grubu’na din görevlileri de destek veriyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde din görevlileri, ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ile birlikte 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için, ilçede Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Hisarcık’ta ’Vefa Sosyal Destek Grubu’na din görevlileri de destek veriyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde din görevlileri, ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ile birlikte 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için, ilçede Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı yardım çağrısının ardından harekete geçen ilçe ve köylerdeki din görevlileri, 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet vermeye başladı. Bir taraftan yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için muhtarlarla birlikte çalışan din görevlileri, diğer taraftan vatandaşlara dini ve manevi rehberlik hizmeti sunuyor.

Hisarcık’ta ’Vefa Sosyal Destek Grubu’na din görevlileri de destek veriyor

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