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Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.

Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programında ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşı’nı Güzel ve Etkili okuma yarışması ile Dereköy İlk/Ortaokulu tarafından ilçe çapında düzenlenen “İstiklal Marşımı Bir Büyüğümle Okuyorum” kısa video yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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