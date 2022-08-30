Hısım eş anlamlısı nedir? Hısım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hısım kelimesi, Arapça ḫiṣm kökünden geldiği düşünülmektedir. Ancak bu kelimenin kökeni hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Eski tarihlerde yakın kişi, akraba anlamına gelir. Dilimizde ilk örneğini Codex Cumanicus adlı eserde görürüz. Bu eserde ksim olarak geçen kelime zamanla hısım hâlini almıştır. Dilimizde akrabalık ilişkilerini anlatırken en çok kullanılan kelimelerden birisi hâline gelmiştir. Peki, hısmın eş anlamlısı nedir?
Arapça kökenli olan hısım kelimesi, eski zamanlardan günümüze dek aile ve akrabalık bağlarına yönelik kullanılan bir kelime olma özelliğini taşımaktadır. Türk Dil Kurumundaki anlamı şu şekildedir
Hısım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde verebiliriz:
Hısım eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek vermemiz gerekirse: