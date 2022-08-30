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Hısım eş anlamlısı nedir? Hısım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hısım kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Zaman içerisinde hısım kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de türemiştir. Hısım kelimesinin eş anlamı nedir?

Hısım eş anlamlısı nedir? Hısım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hısım kelimesi, Arapça ḫiṣm kökünden geldiği düşünülmektedir. Ancak bu kelimenin kökeni hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Eski tarihlerde yakın kişi, akraba anlamına gelir. Dilimizde ilk örneğini Codex Cumanicus adlı eserde görürüz. Bu eserde ksim olarak geçen kelime zamanla hısım hâlini almıştır. Dilimizde akrabalık ilişkilerini anlatırken en çok kullanılan kelimelerden birisi hâline gelmiştir. Peki, hısmın eş anlamlısı nedir?

Hısım ne demek?

Arapça kökenli olan hısım kelimesi, eski zamanlardan günümüze dek aile ve akrabalık bağlarına yönelik kullanılan bir kelime olma özelliğini taşımaktadır. Türk Dil Kurumundaki anlamı şu şekildedir

  1. Evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler.
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Hısım Kelimesinin Eş Anlamı

Hısım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde verebiliriz:

  • Dost
  • Akraba
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Hısmın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hısım eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek vermemiz gerekirse:

  • Bütün dostlar olarak o kadar uzun süre sonra bir araya geldik ki saatlerce hiç susmadan konuştuk.
  • Geçenlerde bir dostumuz kaza yapmıştı, durumunun iyi olduğunu öğrenince sevindim.
  • Anne tarafında akrabalar o kadar fazla ki evde oturacak yer kalmadı.
  • Bayram zamanları bütün akrabalar bir araya gelip eski günler üzerine sohbetler eder.
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