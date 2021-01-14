YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Hız sınırını aşanlara ceza yağdı

Hız sınırını aşanlara ceza yağdı

14.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hız sınırını aşanlara ceza yağdı

Ordu’da son bir hafta içerisinde 683 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan ceza kesildi.Ordu polis bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 46 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 683 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 12 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.Denetimlerde ayrıca 66 araç trafikten men edilirken 27 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Ordu’da son bir hafta içerisinde 683 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan ceza kesildi.
Ordu polis bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 46 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 683 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 12 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde ayrıca 66 araç trafikten men edilirken 27 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:45
Öğle
12:42
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ordu Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Güler Eczanesi
Altinordu
Şeyma Eczanesi
Altinordu
Ufuk Eczanesi
Altinordu
Deva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Doğa Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Hayat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Safa Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Ordu’da bir haftada 100 kişiye korona cezası

Ordu’da bir haftada 100 kişiye korona cezası

Ordu’da kaçak tütün mamullerine sıkı denetim

Ordu’da kaçak tütün mamullerine sıkı denetim

Esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı

Esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı

Ordu’da karla mücadele ekipleri göreve hazır

Ordu’da karla mücadele ekipleri göreve hazır

Ordu’da ‘halk günü’

Ordu’da ‘halk günü’

İlk aşıları sağlık çalışanları oldu

İlk aşıları sağlık çalışanları oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.