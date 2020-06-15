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Hizan’da 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 15.06.2020 13:24 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı.Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı kararlar alındığı belirtilerek, “İlçeye bağlı Çatakdeğirmen köyünde bir daire, Gayda köyü Ağaçlı mezrasında bir daire, Gayda köyü Durak mezrasında bir daire ile Taşlıpınar Mahallesi’nde beş daire, Bahçelievler Mahallesi’nde dört daire, Kültür Mahallesi’nde üç daire, Yenikent Mahallesi’nde iki daire, Esentepe Mahallesi’nde bir daire, Yeşilova Mahallesi’nde bir daire, Aşağı Karasu Mahallesi’nde bir daire geçici süreyle karantinaya alındı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı kararlar alındığı belirtilerek, “İlçeye bağlı Çatakdeğirmen köyünde bir daire, Gayda köyü Ağaçlı mezrasında bir daire, Gayda köyü Durak mezrasında bir daire ile Taşlıpınar Mahallesi’nde beş daire, Bahçelievler Mahallesi’nde dört daire, Kültür Mahallesi’nde üç daire, Yenikent Mahallesi’nde iki daire, Esentepe Mahallesi’nde bir daire, Yeşilova Mahallesi’nde bir daire, Aşağı Karasu Mahallesi’nde bir daire geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak" denildi.

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