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Hizan’da korona virüs vakası sıfırlandı

23.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Hizan’da korona virüs vakası sıfırlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde yeni tip korona virüs vaka sayısı sıfırlandı.Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbak Yelek komuyla ilgili yaptığı açıklamada, "14 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni korona virüs vaka bulunmamaktadır.

Bitlis’in Hizan ilçesinde yeni tip korona virüs vaka sayısı sıfırlandı.
Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbak Yelek komuyla ilgili yaptığı açıklamada, "14 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni korona virüs vaka bulunmamaktadır. Bugün itibariyle de ilçemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmamaktadır. Devletimiz tarafından hayata geçirilen sıkı tedbirlere harfiyen uymanız dolayısı ile hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmemizin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

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