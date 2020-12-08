YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Hizan’dan bal hırsızları yakalandı

Hizan’dan bal hırsızları yakalandı

BİTLİS HABERLERİ  | 08.12.2020 19:50 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde 3 kişi çaldıkları 500 kilo balı satmaya çalışırken yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Hizan İlçe Emniyet Amirliğimizce Hizan’da meydana gelen 500 Kilo balın çalınması olayı ile ilgili olarak, yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenlerin F.A., Ö.D.

Bitlis’in Hizan ilçesinde 3 kişi çaldıkları 500 kilo balı satmaya çalışırken yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Hizan İlçe Emniyet Amirliğimizce Hizan’da meydana gelen 500 Kilo balın çalınması olayı ile ilgili olarak, yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenlerin F.A., Ö.D. ve M.O. isimli şüpheliler olduğu tespit edilerek yakalanmış, şüphelilerin satmaya çalıştıkları yaklaşık 464 Kilo bal bulunarak muhafaza altına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!

Bitlis Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:09
Öğle
12:08
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Halk Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.